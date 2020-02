Barano-Marcianise 4-1, le choc du salut est des bianconeri

Transfert de l’île au Marcianise aujourd’hui engagé à Ischia contre les hôtes des Barano. Un vrai choc direct pour éviter la relégation puisque les deux équipes sont appariées à 20 points dans la zone chaude du classement.

Les Ischitans viennent d’un grand exploit à Poggiomarino tandis que le jaune-vert malgré le bon match joué a perdu dans les murs d’amis contre Puteolana. Première mi-temps pleine de chances de marquer des deux côtés. A 4 ‘Conte tente mais sa conclusion à distance est centrale et finit dans les bras de Martellone.

A 16 ‘l’un des leaders de Marcianise, Nando Castaldo, tente de surprendre le gardien adverse en battant rapidement un coup franc du milieu de terrain mais le ballon finit haut sur la barre transversale. Après une minute dangereuse, le Barano avec Sirabella qui effectue un virage bas qui se termine sur le côté.

Deux minutes passent et les hôtes prennent la tête avec l’Arcamone numéro 9, bon pour tirer hors-jeu et tromper le marquage de défense jaune-vert et ensachage derrière Martellone.

Peut-être que la pointe de l’île était hors-jeu, mais elle est si importante qu’elle marque un réseau lourd pour l’économie des matches.

Après 3 minutes de réaction de colère de Marcianise avec De Filippo qui essaie de vingt mètres mais sa conclusion se termine à l’extérieur.

A une demi-heure le bombardier Giuseppe Allegretta songe à restaurer sa parité avec un but gauche au premier poteau à sa manière. Marcianise galvanisée par le match nul depuis qu’après deux minutes, De Filippo face à face avec le gardien de but ne peut marquer qu’à cause de la prodigieuse intervention de De Chiara.

À la fin des temps occasion gourmande pour le Barano aux pieds du numéro 10 Sburlino qui à quelques mètres de la porte de l’action du coup de pied tire incroyablement haut. La dernière action de cette première mi-temps crépitante est aux pieds de De Filippo qui donne un coup de pied depuis une position inclinée mais donnant peu de force au ballon.

La reprise commence avec un arrembante Barano qui va à la conclusion après seulement 30 secondes avec Arcamone sur la conclusion duquel rejette bien Martellone.

Le pourboire des bianconeri sur 51 ‘est toujours dangereux quand il frappe la barre transversale mais est arrêté par le juge de touche qui l’arrête pour hors-jeu. A 53 ‘, grande intervention de Martellone sur le tir de Sirabella et le rejet du gardien Marcianisano balaie la ligne Di Ronza. Après deux minutes, la Marcianise se présente des parties de Di Chiara avec De Filippo, qui tire une conclusion qui se termine à l’extérieur.

A 62 ‘Arcamone anticipe vite Martellone à la sortie, mais il le touche dans la surface de réparation, infligeant ainsi à l’arbitre un penalty sans hésitation. Sur la disquette va Sburlino et mène ses joueurs. A 67 ‘encore Arcamone et encore Martellone qui rejette.

Monsieur Scalera essaie tout en incluant Famiano qui avait disparu des champs depuis 4 mois mais malheureusement la musique ne change pas. En 84 ‘Barano le clôt avec une tête de Capuano dès le développement d’un coup franc et en 93’ il marque également le quatrième but avec D’Antonio. Lourde défaite pour le jaune et le vert qui attendent Mondragone au “Progreditur”.

Proposé par Paolo Negro