Barça, Amor: “Nous savions que Getafe nous rendrait les choses difficiles”

Guillermo Amor a parlé sur Movistar TV du triomphe du FC Barcelone contre le Getafe CF: «Nous savions que l’adversaire nous rendrait la tâche difficile, il s’est battu aujourd’hui pour obtenir quelque chose de positif. Pour nous, c’est une victoire très importante contre une très bonne équipe, qui est très collante, insiste beaucoup et insiste beaucoup. Ils ne sont pas à mi-chemin, ils sont sérieux. Plusieurs fois, je n’ai pas vu les joueurs anticiper de cette manière, cela a beaucoup de mérite. Angel? Il a marqué un grand but et a mis son équipe dans le match. »