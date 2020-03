Barca Blaugranes et coronavirus: une lettre à notre communauté

Comme nous savons tous que l’épidémie de coronavirus signifie pas de football pendant au moins deux semaines et peut-être plus, il est difficile de savoir à ce stade ce qui se passera ensuite.

La Liga a été suspendue, la Ligue des champions aussi, Barcelone a pratiquement fermé ses portes et tous les joueurs ont été renvoyés chez eux. Une semaine chaotique pour tout le monde et nous espérons que tout le monde reste en sécurité et prend les bonnes précautions.

Mais les nouvelles signifient également qu’il est assez difficile pour nous de faire notre travail chez BB en ce moment. Nous n’avons aucun match à couvrir, aucune conférence de presse à suivre, aucune mise à jour de formation et nous allons donc devoir faire preuve de créativité au cours des prochaines semaines (peut-être des mois) avec notre couverture.

Et maintenant?

Alors, à quoi s’attendre pour l’instant? Eh bien, c’est une bonne question. Il y aura toujours un fil d’actualité quotidien (il peut devenir de plus en plus petit mais il apparaîtra toujours), et nous ferons de notre mieux pour vous apporter toute autre nouvelle qui apparaîtra. Nous devrions (tout va bien) avoir encore un podcast hebdomadaire pour que vous puissiez en profiter, mais après cela devient un peu sommaire. Assez sommaire en fait.

Nous avons quelques idées qui bourdonnent, mais nous aimerions en savoir plus, beaucoup plus en fait. C’est là que vous intervenez. Nous avons vraiment besoin de l’aide de notre communauté pour nous donner de bonnes idées et nous faire savoir ce que vous voulez lire pendant que le football fait une pause.

Et donc c’est à vous. Veuillez sauter dans les commentaires et nous parler. Nous voulons avoir de vos nouvelles, nous voulons vos bonnes idées et nous serons guidés par vos suggestions. Et n’hésitez pas à nous rejoindre même si vous n’avez aucune idée. Ce sont des jours étranges et c’est vraiment bon de parler.

Et enfin, merci beaucoup d’avoir lu notre blog.