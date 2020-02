Quique Setién a parlé des paroles du président Bartomeu aux joueurs du FC Barcelone dans les vestiaires: “Bien sûr, ils tiennent pour acquis ce que dit le président, je n’ai pas retourné la question et nous n’en avons plus parlé. C’est un question qui n’aide pas ce qu’est le football, nous le laissons de côté. Les explications sont données et c’est tout. “