Barça, Setién: “Nous devons donner beaucoup de valeur à notre victoire”

Quique Setién a affirmé lors d’une conférence de presse que le triomphe du FC Barcelone sur le Real Betis était très méritoire: «Nous devons donner beaucoup de valeur à cette victoire car le Betis est une grande équipe avec de grands footballeurs, nous avons mis le score très bientôt dans contre mais nous avons réalisé le plan établi, il a un mérite extraordinaire car quand on était mieux on a eu le malheureux jeu du deuxième but. Et cela ne nous a pas affaiblis, nous avions confiance et nous avons réussi à égaler le score sur le dernier jeu de la première mi-temps. Dans la deuxième partie, nous avons totalement contrôlé et je donne beaucoup de crédit à la force du groupe à surmonter ».