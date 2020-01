Barcelona News: 12 janvier 2020; Plus de rumeurs Xavi, Leo Messi en a marre

Xavi décidera dimanche s’il accepte l’offre de rejoindre immédiatement le Barça | sport

Dimanche, Xavi décidera s’il accepte l’offre de Barcelone de remplacer Ernesto Valverde comme manager. L’ancien milieu de terrain a des doutes, car il ne veut pas quitter Al Sadd pour l’instant, mais a toujours rêvé de revenir au Camp Nou.

Des agents de Xavi rédigent des contrats en Arabie saoudite, selon Cope | Mundo Deportivo

Les agents de Xavi sont en train de rédiger des contrats en Arabie saoudite pour qu’il devienne le nouveau directeur de Barcelone. Le club attend une décision imminente du patron d’Al Sadd et espère qu’il acceptera de prendre les commandes jusqu’à l’été 2022.

Xavi reporte sa décision: il n’y aura pas de réponse ce dimanche | COMME

Barcelone pourrait ne pas recevoir de réponse de Xavi ce week-end, car le patron d’Al Sadd veut plus de temps pour évaluer l’offre. L’ancien milieu de terrain a de nouveau rencontré le Barça mais rien n’a été finalisé. C’est une grosse décision pour Xavi et il ne veut pas s’y précipiter même si le Barça semble pressé.

Les «poids lourds des vestiaires» à Barcelone ont déjà discuté avec Xavi | sport

Les poids lourds du vestiaire de Barcelone ont déjà discuté avec Xavi de la décision de prendre le poste de manager au Camp Nou. Ses anciens coéquipiers ont téléphoné et Xavi serait flatté de penser que c’est une bonne idée pour lui de prendre le relais.

Barcelone: ​​Leo Messi se sent isolé et marre | COMME

Lionel Messi se sent isolé et en a marre de Barcelone face aux erreurs persistantes de l’équipe qui lui coûtent cher. Le capitaine reste plus engagé que jamais dans le club mais sait qu’il arrive à la fin de sa carrière. Il se sent isolé et n’a pas le soutien de ses coéquipiers qui ont peur d’échouer dans des matchs importants.

Barcelone envisage de signer un remplaçant pour Suarez | Marca

Barcelone envisage de signer un remplaçant pour Luis Suarez, qui est porté disparu quelques semaines après avoir subi une opération au genou. L’Uruguayen ne devrait pas revenir avant février et manquera six matches de Liga. Le club se réunira la semaine prochaine pour discuter de la signature d’un avant en janvier.

Le Bayern envisage de déménager l’été pour Nelson Semedo | Mundo Deportivo

Le Bayern Munich envisage de déménager l’été pour Nelson Semedo. Les champions de Bundesliga veulent un nouvel arrière droit en raison de la polyvalence de Joshua Kimmich et Benjamin Pavard qui ont joué dans différents rôles cette saison. Semedo dispose d’une clause de libération de 100 millions d’euros et n’est plus considérée comme non transférable.