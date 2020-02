Barcelona News: 4 février 2020; Atletico en pourparlers Rakitic, Clasico mis

L’Atlético Madrid entame des discussions avec Ivan Rakitic | COMME

Selon Cadena SER, l’Atletico Madrid aurait entamé des pourparlers avec Ivan Rakitic sur un éventuel éloignement estival du Camp Nou. Le contrat du milieu de terrain expire en 2021 et il a récemment déclaré qu’il envisageait de partir en janvier.

Real Madrid v FC Barcelone: ​​le coup d’envoi du Bernabéu Clásico confirmé | FC Barcelona

La prochaine Liga Clasico entre le Real Madrid et Barcelone aura lieu au Santiago Bernabeu à 21h00 CET le dimanche 1er mars. Le match intervient après le match aller de la Ligue des Champions, les 16 derniers matchs, qui verra le Barça à Naples et le Real Madrid, Man City .

Bartra: le Real Betis a connu une très bonne année sous Setien | Marca

Marc Bartra a parlé du Real Betis sous Quique Setien. Il a déclaré: «Au Betis, nous avons eu une très bonne année [together]. Chaque [coach] veut gagner à sa manière. Le football est une question de résultats. Quand un entraîneur arrive dans un nouveau club, c’est une question d’adaptation. Le temps nous le dira [if Setien will]. Barcelone est une équipe qui s’efforce de tout gagner. »

Arturo Vidal prévoit de jouer dans le quart de finale de la Copa du Barça | sport

Arturo Vidal espère revenir d’une blessure et participer au match de jeudi de la Copa del Rey contre l’Athletic Bilbao à San Mames. Le Chilien a travaillé dur dans le gymnase pour prouver sa condition physique et pourrait être utilisé dans le jeu.

L’intérêt de Barcelone est une source de fierté pour Bernardeschi | Objectif

Federico Bernardeschi a parlé de rumeurs selon lesquelles le Barça serait intéressé par ses services. Il a déclaré à Tuttosport: «L’intérêt de Barcelone me rend-il fier? Absolument, oui, c’est normal. Quand de grands clubs comme Barcelone vous recherchent, c’est une source de fierté, mais je fais déjà partie d’un club de haut niveau. “

Gerard Pique sur la bonne voie pour la pire saison disciplinaire | Marca

Gerard Piqué ne semble pas vouloir arrêter de recevoir des cartons jaunes cette saison. Le défenseur central a déjà été réservé 14 fois en 2019-2020, deux fois plus que lors de la campagne précédente. Le plus de jaunes qu’il ait jamais reçus en une saison est de 17 en 2015-16.

Barcelone a refusé l’attaquant de Naples, Fernando Llorente | Football Espana

Barcelone aurait refusé la possibilité de signer Fernando Llorente dans la fenêtre de transfert de janvier, selon AS. L’attaquant, qui aura 35 ans plus tard ce mois-ci, a été proposé aux géants catalans comme une option pour aider à augmenter leurs options d’attaque après une blessure à Luis Suarez.