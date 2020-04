Barcelona Transfer Rumor XI pour 2020-21

La fenêtre de transfert estivale peut encore être dans des mois, mais les rumeurs entourant les joueurs potentiellement en route pour Barcelone continuent de se répandre rapidement.

Il y a déjà eu des dizaines de noms liés à un déménagement au Camp Nou, alors amusons-nous un peu et trouvons un XI de départ entièrement basé sur des rumeurs.

Gardien: Andre Onana

Le moulin à rumeurs voudrait vous faire croire que Marc-André ter Stegen pourrait être absent cet été alors que les négociations contractuelles avec Barcelone seraient au point mort.

Le Bayern Munich, champion de Bundesliga, a fait part de son intérêt, même s’il est toujours difficile de prendre tout cela très au sérieux.

Pendant ce temps, les rumeurs d’un intérêt du Barça pour Andre Onana ont refait surface. En effet, il a été rapporté que le club est en «contact constant» avec l’Ajax au sujet du gardien de but.

Le bouchon a également été interrogé sur les rumeurs et a déclaré: «Le Barça est ma maison. Si je dois rentrer, je reviendrai. »

Défense: Emerson, Dayot Upamecano, Felipe Luiz, Nicolás Tagliafico

Photo par Aitor Alcalde Colomer / .

Barcelone a été liée à des dizaines de défenseurs parce que le moulin à rumeurs prévoit également de décharger Samuel Umtiti cet été. Nelson Semedo pourrait également sortir.

Les défenseurs centraux Dayot Upamecano et Luiz Felipe ont été les deux plus régulièrement liés au Barça, bien que Alessio Romagnoli de l’AC Milan ait également rejoint la mêlée.

À l’arrière droit, on a parlé d’Emerson arrivant du Real Betis plus tôt que prévu, tandis que de l’autre côté, il y a eu des discussions assez effrayantes sur un accord pour Layvin Kurzawa.

L’arrière gauche de l’Ajax Nicolás Tagliafico serait également une option car il devrait quitter le club de l’Eredivisie cet été.

D’autres noms ont également été mentionnés, notamment David Alaba du Bayern Munich, Aymeric Laporte de Man City et Diego Carlos, l’arrière central de Séville.

Milieu: Fabian Ruiz, N’Golo Kante, Tanguy Ndombele

Photo de Pedro Salado / Quality Sport Images / .

Au milieu de terrain et des remplacements seront probablement nécessaires pour Ivan Rakitic et Arturo Vidal qui devraient faire leurs adieux à Barcelone cet été.

Les rumeurs entourant une décision de Fabian Ruiz refusent de s’en aller, bien que le milieu de terrain serait également recherché par le Real Madrid.

Le nom du milieu de terrain de Tottenham, Tanguy Ndombele, a étonnamment été révélé ces dernières semaines après avoir perdu la faveur de Jose Mourinho dans le nord de Londres.

Cette semaine a également vu un rapport selon lequel Barcelone avait envie de faire venir N’Golo Kante de Chelsea et voulait échanger le vainqueur de la Coupe du monde contre Philippe Coutinho.

Pendant ce temps, les mouvements du jeune valencien Ferran Torres et du banni de la Juventus Federico Bernadeschi ont également été mentionnés.

Attaque: Lautaro Martinez, Pierre-Emerick Aubameyang, Neymar

Photo de l’UEFA – Document / UEFA via .

En attaque, il n’y a tout simplement pas d’échappatoire aux rumeurs de Lautaro et Neymar qui semblent s’être intensifiées depuis l’arrêt du football.

L’attaquant de l’Inter Milan semble être la priorité absolue, bien que le Barca ait également promis de ramener Neymar du PSG en 2020.

Le climat financier signifie que le Barca peut trouver difficile de se permettre non plus, sans départs importants, et il y a eu des rumeurs d’options moins chères.

Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal est un attaquant dont le nom refuse de disparaître, tandis que le nom de Timo Werner apparaît de temps en temps.

Le club a également été lié à une foule d’attaquants moins connus, notamment Donyell Malen, Myron Boadu, Calvin Stengs, Kingsley Coman et Alexander Isak.

Transfert Rumeur XI: Onana; Emerson, Upmecano, Felipe, Tagliafico; Ruiz, Kante, Ndombele; Lautaro, Aubameyang, Neymar.