Barcelona vs Granada [Vídeo Resumen Gol] 20e journée Ligue espagnole 2019-2020

Grand match que nous aurons ce dimanche 19 janvier, clôturant l’activité de la date 20 du Ligue espagnole 2019-2020, quand il Barcelone Cherchez à profiter de son statut de local dans les débuts de Setien sachant qu’il ne peut pas échouer lorsqu’ils reçoivent le Grenade qui va essayer de donner la cloche lors de sa visite à Camp Nou.

Comment les équipes arrivent

L’image de Barcelone Il connaît une bonne saison en général tout en restant co-leader de la compétition. Le jour dernier, ils ont fait match nul 2-2 contre l’Espanyol pour conserver 12 victoires, 4 nuls et 3 matchs perdus.

Les Blaugranas ils proviennent d’une faible participation au Super Coupe d’Espagne où ils ont été éliminés aux mains de l’Atlético de Madrid en demi-finale, cela lui a coûté la sortie d’Ernesto Valverde, donc Quique Setien Il a pris le contrôle de l’équipe.

De son côté, le Grenade Il réalise un bon tournoi en se battant en demi-table, son objectif clair est de se sauver de la descente. Le jour dernier, ils ont réussi à battre Majorque 1-0 pour ajouter 8 victoires, 3 nuls et 8 pannes.

Les Nasrids ils ont eu une activité pour la dernière fois la semaine dernière dans la Copa del Rey quand ils ont réussi à avancer après avoir battu la Tamaraceite 0-1 avec un score solitaire de José Antonio Rodríguez.

Les deux Barcelone comme lui Grenade Ils connaissent l’importance de ce match étant donné que les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet d’entamer ce deuxième tour du bon pied dans la lutte pour leurs objectifs diamétralement opposés; dans le tableau général, nous trouvons le Barça comme co-leader avec 40 points, tandis que les Nasrids sont des dixièmes avec 27 unités dans ce Ligue espagnole.

Ces deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois le 21 septembre lors du premier tour du tournoi à Los Cármenes. Dans ce choc, le Nasrids ils ont surpris de rester avec une grande victoire 2-0 avec des scores de Ramón Azeez et Álvaro Vadillo.

Heure et chaîne Barcelone vs Grenade

Le jeu entre Barcelona vs Granada il sera joué à 21h00, 21h00 heure locale en Espagne; aux États-Unis, il commencera à 12 h 00 dans le Pacifique et à 15 h 00 dans l’Est. Les autres horaires sont:

14 h 00 du Mexique et d’Amérique centrale

15 h 00 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou

17 h 00 d’Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay.

Diffusion de la fête Granada vs Barcelona LIVE pour la télévision, ce sera exclusivement sur la chaîne Movistar Partidazo En Espagne; au Mexique et en Amérique centrale, ce sera par SKY Sports, en Amérique du Sud par ESPNaux États-Unis, vous pouvez le voir en beIN Sports. En ligne vous pouvez suivre la couverture en direct minute par minute qui se fera sur les réseaux sociaux des deux clubs et via le site internet La Ligue qui nous mettra à jour avec les buts, les passes décisives et le score final.

Barcelona vs Granada LIVE

La table est donc servie pour profiter de cet excellent match entre deux équipes déterminées à gagner. Dans les prévisions, Blaugranas ils sont clairement favoris pour être à la maison, mais le Nasrids Ils ont déjà montré qu’ils doivent concourir et iront par surprise. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Barcelone vs Grenade.

Résultat: Barcelone vs Grenade [Vídeo Resumen Gol] 20e journée Ligue espagnole 2019-2020

Résumé:

Leo Messi SAVE Setién⚽🔥🔥!

[Vídeo] Résultat, résumé et buts Barcelone vs Grenade 1-0 #LaLiga Española 2019-2020

Publié par FulBox le dimanche 19 janvier 2020

Buts: