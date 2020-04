Barcelone: ​​le club catalan permet à la Juventus de négocier directement avec l’un de ses joueurs | Ligue d’Espagne | Football























































































































En Espagne, ils assurent que l’équipe catalane a permis à la Juventus de négocier directement avec Arthur.

Le club catalan a gagné à domicile.

Photo:



EFE

Pour:

Écriture futuriste

28 avril 2020 à 14 h 39

Les conséquences de la pandémie générée par le nouveau coronavirus se poursuivent. L’économie mondiale a été très affectée et les clubs de football n’ont pas ignoré cet événement. En Espagne, le journal sportif «Mundo Deportivo» déclare que Barcelone a donné à la Juventus la liberté de négocier directement avec Arthur le transfert pour l’été prochain. Événement que dans des conditions économiques normales, le club catalan ne serait pas disposé à accepter.

Barcelone est fidèle à ses coutumes et sait que lorsqu’un joueur fait partie de l’équipe et est à l’aise avec le club, les autres clubs ne sont pas autorisés à l’approcher pour essayer de le signer. Dans ce cas, Arthur, n’a pas le même sort, face à la crise économique imminente en Espagne, le club catalan a permis à la Juventus de négocier directement avec le joueur brésilien, car les directives reconnaissent que peu importe combien ils veulent garder les services de la Un footballeur de 23 ans ne pourra pas égaler l’offre salariale d’une autre équipe.

Arthur, arrivé à Barcelone à l’âge de 21 ans sans être l’une des grandes stars du marché, c’est pourquoi il est actuellement l’un des footballeurs avec le salaire le plus bas de l’équipe, un fait dont la Juventus profiterait pour séduire le footballeur et négocier son arrivée. en Italie.

En Espagne, on dit qu’Arthur veut un renouvellement avec Barcelone et cela impliquera une augmentation de son salaire, conditions que Barcelone n’est pas disposé à négocier en raison de la crise. Une raison de plus pour laquelle l’arrivée d’Arthur à la Juventus est de plus en plus possible.

