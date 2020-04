Barcelone: ​​Neto, le deuxième gardien de but de l’équipe est une option pour laisser l’équipe dans le prochain marché des transferts | Ligue d’Espagne | Football



























































































































Bienvenue

!

Vous avez créé votre compte Futbolred. Connaissez et personnalisez votre profil.

Un e-mail de vérification sera envoyé à

Vérifiez votre boîte de réception et sinon, dans votre dossier spam.

L’équipe catalane a annoncé qu’elle laisserait le gardien Neto partir si une bonne offre lui venait.

F.C. Barcelone

Photo:



Fichier CEET

Pour:

Felipe Galindo

17 avril 2020 à 14 h 46

Le F.C. Barcelone n’arrête pas de penser à son équipe pour la saison prochaine, laissant de côté un peu la situation de crise en Espagne en ce moment, selon les dirigeants du club catalan, selon le journal Mundo Deportivo de Barcelona, ​​le gardien de but Le Brésilien, Neto, est une option pour signer pour un autre club sur le prochain marché des transferts.

Neto, arrivé à Barcelone depuis Valence il y a exactement un an, n’a pas eu autant de minutes que possible à la table culé, sa faible participation et son coût sur le marché (environ 35 millions d’euros), a fait que les dirigeants du Barça voient leur sortie possible, car l’équipe catalane doit vendre des joueurs pour aider à surmonter la crise économique et aussi pouvoir signer de nouveaux joueurs pour le prochain marché.

En remplacement de Neto en tant que deuxième gardien de but, l’option qu’il aime le plus dans l’équipe est la promotion du jeune gardien Iñaki Peña, qui s’est démarqué avec les inférieurs du club et a également déjà fait partie des équipes de jeunes en Espagne.

COMMENTAIRE

SAUVEGARDER

Entrez ou

s’inscrire

pour enregistrer des articles dans votre espace utilisateur et les lire quand vous le souhaitez

Élément enregistré

Pour le consulter à un autre moment,

visitez votre espace utilisateur.

Cet article a déjà été enregistré

Pour le consulter à un autre moment,

visitez votre espace utilisateur.

L’élément n’a pas pu être enregistré, veuillez réessayer