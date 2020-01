Barcelone: ​​Quique Setién n’a pas convoqué Lionel Messi pour le match de Copa del Rey

Barcelone débutera ce mercredi sa participation au Copa del Rey 2019/20 contre You Ibiza, équipe dans laquelle les Argentins se produisent Gianluca Simeone, fils de “Cholo“, Diego Mendoza et Mariano Gómez.

Quique Setién remis mardi la liste des convoqués et parmi les joueurs n’apparaissaient pas Lionel messi. L’idée du nouveau coach de Barça est de donner du repos à la fissure argentine.

En outre, Gerard Piqué et Sergio Busquets Ils n’ont pas non plus été cités. La presse espagnole pense qu’il y aura plus de minutes pour Riqui Puig, le jeune milieu de terrain qui a fait sensation lors du premier match de Setien.