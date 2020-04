Barcelone: ​​scandale et problèmes de dirigeants, six dirigeants démissionnent 2020 | Ligue d’Espagne

Six dirigeants du FC Barcelone, dont les vice-présidents Emili Rousaud et Enrique Tombas, ont remis leur démission par écrit au président de l’entité Josep Maria Bartomeu, selon des informations avancées par le journal “ La Vanguardia ” et confirmées par l’EFE.

C’est le mouvement de réponse de ce groupe de managers, après que Bartomeu demandera la démission en raison du manque de confiance de Rousaud et Tombas, mais aussi de Sílvio Elías et Josep Pont. La surprise s’est produite lorsque deux autres ont été ajoutés à ces quatre: Maria Teixidor et Jordi Calsamiglia.

Tous ont déposé une lettre de démission chez un notaire et ont ensuite communiqué leur décision au président de l’entité. De par la loi, Bartomeu pourrait poursuivre son mandat, qui expire en juin 2021, même si cette décision le met en difficulté, puisque son leadership est remis en cause, ainsi que la cohésion de l’équipe dirigeante.

L’affaire “ BarçaGate ”, l’utilisation alléguée d’une entreprise pour influencer négativement le prestige sur les réseaux sociaux des joueurs, anciens joueurs et une partie de l’environnement du club à l’insu du conseil d’administration, a été la paille qui a rempli le verre . Dans la lettre d’adieu des démissionnaires, selon La Vanguardia, les six directeurs assurent qu’ils ont pris la décision lorsqu’ils n’ont pas pu “inverser les critères et les modes de gestion du club face aux défis importants de l’avenir et, surtout, du nouveau scénario post-pandémique. ”

“Nous demandons ici qu’une fois les résultats de l’audit confié à PWC – pour le cas ‘Barçagate’ – présentés, les responsabilités soient clarifiées ainsi que l’éventuelle compensation pour les actifs correspondants. En dernier service à notre club, nous recommandons que dès que Les circonstances lui permettent de convoquer de nouvelles élections qui permettent, avec toutes les “autorités”, de gérer le club de la meilleure façon possible face aux défis importants de l’avenir immédiat. ”

Depuis qu’il a remporté les élections à la présidence de Barcelone en juillet 2015, les changements au sein du conseil d’administration de Josep Maria Bartomeu sont constants. Sur un total de 21 composantes, 11 ont démissionné pour différentes raisons. Seul l’un des vice-présidents, Jordi Cardoner, est resté en fonction depuis lors.