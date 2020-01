Barcelone 5-0 Leganes, Copa del Rey: Lionel Messi au double

Barcelone a réservé sa place en quart de finale de la Copa del Rey jeudi avec une confortable victoire 5-0 sur Leganes au Camp Nou.

Les buts d’Antoine Griezmann et Clément Lenglet en première période ont envoyé les hôtes en route vers la victoire, tandis que Lionel Messi a marqué deux fois et qu’Arthur était également sur la bonne voie après la pause.

PREMIÈRE MOITIÉ

Barcelone a pris un départ parfait lorsque Griezmann a marqué le premier match avec moins de quatre minutes au compteur. Lionel Messi a envoyé Nelson Semedo courir dans des hectares d’espace en bas à droite, et il a coupé le ballon au Français pour prendre une touche et tirer devant Cuellar.

Griezmann pensait qu’il avait une seconde cinq minutes plus tard à bout portant seulement pour voir son effort exclu pour un hors-jeu de Jordi Alba dans la préparation après un long contrôle VAR.

Barcelone a continué à dominer la possession et Alba et Griezmann ont tous deux tiré des balles larges avant que Lenglet ne marque 2-0 juste avant la demi-heure. L’arrière central a feuilleté le coin de Messi pour mettre les hôtes en charge.

DEUXIÈME PARTIE

La deuxième mi-temps a commencé de la même manière et le Barça a terminé la rencontre avec un troisième juste avant l’heure. Messi a sprinté clairement en bas à droite, a battu deux défenseurs et a vu son tir prendre une grosse déviation en direction du fond du filet.

Quique Setien a fait usage de ses remplaçants après le troisième but, envoyant Ivan Rakitic et Junior Firpo pour Vidal et Alba. Arthur est également venu pour les 20 dernières minutes et a donné à Griezmann un répit bien mérité.

En effet, le milieu de terrain brésilien a ajouté la quatrième place du Barça cinq minutes seulement après son entrée en jeu, frappant à la maison une balle lâche après que Messi et Ansu Fati avaient tous deux été refusés par Cuellar.

Messi a ensuite complété le score dans la dernière minute du temps normal. Le GOAT a été relâché par Rakitic et Cuellar arrondi avant de claquer son tir haut dans le filet.

Barcelone: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba (Junior); De Jong, Busquets, Vidal (Rakitic); Messi, Griezmann (Arthur).

Buts: (Griezmann 4 ’, Lenglet 27’, Messi 59 ’, 89’, Arthur 77 ’)

Leganes: Cuéllar; Tarín, Siovas, Awaziem; Rosales, Roque Mesa (Eraso), Pérez, Silva (Rodrigues); Ruibal, Braithwaite (Plomer), Óscar