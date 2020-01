Barcelone a battu Leganés et Lionel Messi a atteint 500 victoires dans le club

Barcelone a battu Leganés 5-0 au Camp Nou et est entré dans les quarts de finale de la Copa del Rey.

Antoine Griezmann, Clement Lenglet, Lionel Messi (2) et Arthur ont marqué les buts de l’équipe Blaugrana, qui était largement supérieure et est passée au tour suivant.

Avec ce triomphe, Leo Messi atteint sa 500e victoire avec Barcelone dans sa carrière professionnelle et il est devenu le joueur avec le plus de victoires dans l’histoire d’une équipe espagnole en compétitions officielles.

En tout, Messi a joué 710 matchs (349 pour la ligue espagnole, 83 pour les champions de l’UEFA, 51 pour la Copa del Rey, neuf pour la Super Coupe d’Espagne, cinq pour la Coupe du Monde des clubs et trois pour la Super Coupe d’Europe), converti 622 buts, a contribué 241 passes et remporté 34 titres et six Ballons d’or.