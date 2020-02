Barcelone a contacté Lucas Perez au sujet d’un transfert en janvier

Lucas Perez était l’un des noms qui a continué à apparaître dans les rumeurs de transfert de Barcelone au cours des deux derniers mois.

L’attaquant des Alaves est devenu un nom que Barcelone tenait beaucoup à signer. Il a été l’un des premiers joueurs dans l’esprit au pouvoir au Barça pour remplacer la production qu’un blessé Luis Suarez a laissé.

Il a fini par rester à Alaves, ce qui pourrait être mieux pour lui en tant que joueur à long terme. Il a parlé de sa carrière, ainsi que de l’intérêt de Barcelone pour une interview avec Marca.

«Les équipes font généralement appel aux marchés de transfert. Ce n’était pas seulement Barcelone qui a appelé, mais d’autres aussi. Ma seule pensée était de terminer la saison ici car j’ai un contrat et je suis content. Mon seul objectif est de jouer ici et de ne pas faire un autre faux pas et finir par ne pas jouer, comme ce qui s’est passé en Angleterre. Je n’avais jamais prévu de quitter la mi-saison. »

«Ce n’est pas la première fois que Barcelone ou un autre grand club m’appelle. Mais j’ai une idée claire de ce que je veux faire et je veux me sentir comme un joueur, c’est ce que je ressens ici. Alaves m’a montré beaucoup d’amour depuis le début et à la fin de la saison, je verrai ce qui se passe. Mais j’ai un contrat avec Alaves, je suis très heureux au club et à Vitoria, et ça se voit sur le terrain. “

Perez | La source

Perez aurait une clause de libération d’environ 20 millions d’euros, mais le Barça a fini par payer 18 millions d’euros pour faire venir Martin Braithwaite de Leganes.