Barcelone a été bonne, mauvaise et laide sous Quique Setien

À la suite de défaites inattendues, les réactions instinctives sont une évidence.

Les conséquences de la perte du Barca à Mestalla pour la première fois en plus d’une décennie verront les cules perdre la tête.

Mais plutôt que de jeter des commentaires banaux et d’utiliser ses propres préjugés afin de sauvegarder l’opinion sur qui est à blâmer, cela vaut peut-être la peine d’examiner les preuves dont nous sommes saisis.

La manière d’embaucher Quique Setien était répréhensible, mais à bien des égards compréhensible.

Le Barça d’Ernesto Valverde était l’ombre de l’équipe qu’ils auraient pu être et ne pas jouer de la manière du Barça est en grande partie la raison pour laquelle tant de supporters étaient contre lui semaine après semaine.

Les pertes sont une partie acceptée du jeu, jouer d’une manière qui est un anathème pour tout ce qui est cher au Barca ne l’est pas.

Par conséquent, l’embauche de Setien était logique.

Nous nous sommes tous émerveillés de la façon dont son équipe du Real Betis a obtenu trois points au Real Madrid la saison dernière, et a accepté à contrecœur qu’ils étaient les meilleurs lors de la défaite du Barça au Camp Nou.

RÉACTION POST-JEU | Sergio: “Je pense que les joueurs doivent s’adapter aux idées du staff technique. Il y avait de bonnes choses dans ce jeu, et d’autres qui doivent être améliorées.” pic.twitter.com/GD3joIMYVg

– FC Barcelona (@FCBarcelona) 25 janvier 2020

Et pourtant, malgré tout le bon football que les Verdiblancos ont joué, ils étaient poreux à la banque et manquaient de concepts de base et de certains aspects.

Avance rapide jusqu’à maintenant. Le nouvel homme n’a eu que trois matchs en charge et donc, clairement, il est beaucoup, beaucoup trop tôt pour le juger.

Cependant, la façon dont l’équipe a joué sous lui jusqu’à présent a été mitigée. Les attentes lorsqu’un nouveau manager prend en charge sont, à juste titre, qu’il y aura une amélioration notable des performances, du désir et de la façon de travailler.

J’étais au Camp Nou pour le match de Grenade, et bien que ce soit le plus froid que j’aie jamais vécu, je me suis au moins rassuré en sachant que le Barça allait me réchauffer.

Quique Setién: “Il y a des choses que les joueurs n’interprètent toujours pas bien ou nous ne les expliquons peut-être pas bien. Personne n’aime ce que nous avons vu aujourd’hui. Nous avons beaucoup de choses à faire. Positionnellement, il y a des choses à corriger parce que nous ont donné de nombreuses passes sans signification. “

– barcacentre (@barcacentre) 25 janvier 2020

Ils ne l’ont pas fait.

Beaucoup a été fait de plus de 1000 passes, et pour être honnête, c’était parfois une joie de le revoir. Mais j’ai quitté le terrain sérieusement déçu.

Sans la frappe tardive de Leo Messi, les Blaugranes auraient mérité un point solitaire contre une équipe qui était, de façon réaliste, là pour la prise.

Contre Ibiza, la désorganisation, notamment à l’arrière, a été marquée. À mon avis, un double de Griezmann ne fait pas vraiment de papier sur ces fissures.

Première perte du temps de Setién à Barcelone, mais je ne pensais pas que la performance était si différente de Grenade ou Ibiza. Le Barça avait besoin d’un carton rouge tardif pour battre Grenade et aurait pu facilement perdre contre Ibiza. Setién a besoin d’un investissement sérieux ou il sera limogé d’ici mai.

– Zach Lowy (@ZachLowy) 25 janvier 2020

Et puis nous avons Valence. Pour être honnête, même si nous étions parfois sous le charme, je pensais que nous avions bien joué. Un autre jour et avec un peu de chance, nous aurions gagné au moins un point.

Jouer avec un système différent, et qui aurait laissé la plupart des joueurs fatigués mentalement et physiquement après l’entraînement, va aussi prendre du temps pour s’y habituer.

Malheureusement pour Quique Setien, c’est un luxe qu’il n’a pas.