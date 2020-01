Barcelone a licencié Ernesto Valverde »Pressfootball

Lundi 13 janvier 2020

La série télévisée catalane a finalement eu un résultat après une longue réunion entre le conseil d’administration du club. Le président ‘Blaugrana’, Josep Maria Bartomeu, a informé Ernesto Valverde qu’il ne poursuivra pas ses fonctions après la défaite contre l’Atlético par la Super Coupe.

La défaite de Barcelone contre l’Atlético de Madrid pour la demi-finale de la Super Coupe d’Espagne a été la goutte qui a débordé le verre sur le banc du “Barça”. La continuité d’Ernesto Valverde est suspendue par un mince fil qui a finalement été rompu par le président du club catalan, Josep Maria Bartomeu, qui, après une longue réunion avec le conseil d’administration, a décidé de démettre «Txingurri» de ses fonctions.

Devant les refus de Xavi Hernández, qui a rencontré Eric Abidal, directeur sportif du club et Ronald Koeman, le conseil d’administration a décidé de se réunir lundi après-midi, avec Bartomeu devant, pour décider de l’avenir de Valverde.

Après plus de trois heures de session, les chefs culés ont quitté les installations du Camp Nou avec la confirmation du licenciement de Valverde. Le dernier DT qui a été arrêté par Barcelone était le Néerlandais Louis van Gaal en 2003, qui marque un record pour le club ainsi que la performance irrégulière des u blaugranas »avec« Txingurri »sur le banc.

La critique de performance de Valverde a commencé en 2018 lorsque Barcelone a été incroyablement éliminée contre Rome par les quarts de finale de la Ligue des champions. Au match aller, l’équipe du “Barça” s’est imposée 4-1 catégoriquement, mais a fini par souffrir dans la capitale italienne après avoir chuté pour une finale surprenante 0-3.

Le ‘orejona’ est la grande dette du club de Catalogne, une coupe qu’il n’a pas gagnée depuis 2015. Comme dernier précédent, c’est le retour en mémoire de Liverpool à Anfield avec un score final de 4-0, ce qui a signifié une grande humiliation pour Vidal, Messi et compagnie. Au match aller, Barcelone avait obtenu un excellent résultat après avoir battu les ‘Reds 3-0, et ils pouvaient même repartir avec un score plus volumineux.

Au cours des prochaines heures, le club Vidal fera une déclaration officielle sur la situation du désormais ancien entraîneur «culé». De même, l’entraîneur espagnol de 61 ans, Quique Setién, en tant que nouveau stratège de Barcelone devrait également être présenté.