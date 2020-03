Barcelone a mis un million d’euros et a assuré l’embauche du jeune Gustavo Maia

Au milieu de l’arrêt du coronavirus dans le monde, la direction de Barcelone a profité de bouton l’embauche de Gustavo Maia, un footballeur de 19 ans qui le casse dans le Sao Paulo du Brésil.

Selon ce que Diario AS a rapporté, le club catalan a déboursé un million d’euros pour convenir d’une option d’achat préliminaire et dans les prochains mois, vous devrez mettre 3,5 millions pour conserver 70% du pass. Les 30% restants resteront pour le club brésilien.

“Nous vendons l’option d’achat pour cinq millions de reais, un million d’euros, afin que Barcelone puisse l’acheter en milieu de saison, s’il le souhaite, il a une valeur fixe de 25 millions de reais, environ 4,5 millions d’euros“a déclaré Alexandre Pássaro, directeur exécutif de Sao Paulo, en dialogue avec ESPN Brésil.

Et dans la même veine, le leader a expliqué plus sur ce nouveau type de vente: “Ça n’a pas de reflet dans le club, il s’agit plutôt d’une de ces modalités dans lesquelles nous essayons de gagner de l’argent sans nécessairement perdre le joueur à ce moment-là “.

L’ailier a un contrat avec Sao Paulo jusqu’en juin 2022 et tout au long de sa courte carrière, il a joué dans l’équipe brésilienne des moins de 16 ans et des moins de 17 ans. Gustavo Maia a été l’un des meilleurs de la dernière Coupe de football junior de São Paulo avec trois buts en sept matchs, où il a suscité l’intérêt de Barcelone. Il était déjà concentré sur le fait de jouer pour la première équipe, mais n’a pas encore fait ses débuts. Arriverez-vous ou quitterez-vous Barcelone plus tôt?