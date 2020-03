Barcelone a perdu contre le Real Madrid et Messi avait un match à oublier

Barcelone a perdu 2-0 contre le Real Madrid dans le Santiago Bernabéu et le Merengue, il est devenu le nouveau pointeur de la Ligue d’Espagne. Vinicius Jr. et Mariano Díaz, tous deux en deuxième mi-temps, ont marqué les buts de l’équipe Zinedine Zidane, qui a été supérieur et a conservé trois points clés dans la lutte pour le tournoi, alors qu’il reste 12 dates de clôture.

Lionel messi Il a commencé dans l’équipe Quique Setién, mais ne pouvait pas avoir un bon match. L’Argentin a essayé comme d’habitude, mais est entré en collision encore et encore avec les défenseurs de Madrid, qui ont brillé devant l’équipe catalane.

Par exemple, lorsque le match était 0-1 en faveur de Merengue, Messi face à face avec Thiabut Courtoismais Marcelo Il se jeta sur le poids et retira magistralement le ballon. Sans aller plus loin, le Brésilien l’a célébré comme un objectif et est devenu viral sur les réseaux sociaux.

Un autre croisement fort que Messi a eu était contre un autre Brésilien, Casemiro, qui a très bien marqué tout le match. Sans aller plus loin, l’Argentin est entré très fort et a failli sortir en fin de match. Cependant, les arbitres lui ont pardonné et ne l’ont pas montré en rouge.

Messi a joué cinq classiques depuis Cristiano Ronaldo il a quitté le Real Madrid et n’a marqué aucun but dans aucun d’entre eux. Mais dans les cinq classiques avant que Cristiano n’ait marqué 5 buts et donné 1 passe décisive. La chose drôle? Cristiano était dans le public en train de regarder le classique au Bernabéu.