Barcelone à Rodrigo s’entretient avec Valence – rapport

Barcelone ferait des progrès dans son déménagement pour Rodrigo. Jorge Mendes représente le joueur de Valence et les progrès entre les deux parties ont été impressionnants au cours de la semaine dernière.

L’accord semble être réduit à un accord d’échange entre Barcelone et Valence. Les derniers morceaux de l’accord ne sont pas tellement d’argent à faire avancer et reculer, mais plutôt les détails sur les bons joueurs à inclure dans l’accord dans son ensemble.

Le joueur de 28 ans est un attaquant athlétique puissant qui pourrait aider à combler le trou de la taille de Luis Suarez à l’avant de Barcelone. Pouvoir accrocher Rodrigo dans une fenêtre de transfert d’hiver serait un gros travail pour le club. Ils ont désespérément besoin de plus de profondeur pour la course d’étirement, et Rodrigo semble être l’homme pour le faire.