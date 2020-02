Barcelone, actualité: Lionel Messi reconnaît qu’ils n’ont pas assez pour combattre en Ligue des champions | Espagne Espagne

Mis à jour le 19/02/2020 à 19 h 27

Barcelone c’est l’équipe qui se présente toujours comme favorite des Ligue des champions. Les Catalans ont levé leur dernier trophée en 2015, ils sortent donc chaque saison pour le lever; cependant, cette fois, Lionel messiIls n’ont pas assez pour se battre.

En conversation avec Mundo Deportivo, le «10» du tableau Barca a révélé ses impressions avec l’équipe qui vise à se battre aussi LaLiga Santander, tournoi dans lequel ils sont «bâton pour bâton» avec le rival classique du Real Madrid.

«C’est une année Ligue Madrid et nous sommes très irréguliers, où nous avons perdu de nombreux points et en ce sens, je pense que nous nous battrons jusqu’à la fin des deux et que la Ligue ne se termine pas après la Classique, quoi qu’il arrive. Il y aura des matches importants “, a-t-il expliqué.

«Nous avons des sorties difficiles et eux aussi. Ensuite, à domicile, vous pouvez perdre, car il a perdu des points l’autre jour contre le Celta Madrid. Cela peut nous arriver aussi. Je vous ai déjà dit que je pense que cette Ligue est très irrégulière et nous y serons. »

Sur la Ligue des championsIl a dit: Plus tard, il est vrai que si nous voulons nous qualifier pour la Ligue des champions, nous devons continuer à grandir et beaucoup, parce que je pense qu’aujourd’hui ce n’est pas suffisant pour nous comme nous sommes pour pouvoir se battre pour les Champions ».

“Je pense que tu dois être plus régulier dans le jeu, saisissez toutes ces nouvelles choses que nous mettons en œuvre dès que possible, être plus fiable, ne fais pas d’erreurs stupides que nous nous engageons et avons commis tout au long de l’année, pas répéter ce qui nous est arrivé à Rome ou à Liverpool, où nous allons du jeu et il semble que nous nous déconnections et ce qui nous arrive se passe … Gérez tous les détails parce qu’en Ligue des champions, chaque détail vous condamne et nous devons essayer d’atteindre cent pour cent en tout pour essayer de gagner. »

ICI PLUS DU MONDE DU FOOTBALL …