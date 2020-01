Barcelone, actualité: Quique Setién a été appelé vendredi, deux mois après la première communication | Ligue de Santander | Espagne Espagne

Mis à jour le 15/01/2020 à 09:50

L’étape de Ernesto Valverde dans le Barcelone Il a vu sa fin lundi dernier. Le conseil d’administration de l’équipe catalane a décidé qu’après avoir atteint les principaux objectifs en deux saisons (Ligue des champions), ne doit pas rester aux commandes de l’équipe. Quique Setién il a pris sa place provoquant la surprise dans plus d’un; Cependant, il semble que ce ne soit pas récemment la première communication avec lui.

Sports World Il relate la chronologie des faits. Eric Abidal, secrétaire technique, a été chargé de trouver un nouvel entraîneur. Visité Xavi pour parler. Ils se sont rencontrés vendredi, samedi et dimanche. Il a offert deux ans et demi devant sa femme, son frère Oscar et son agent.

Dans le même temps, à Barcelone, des mouvements ont été faits en pensant au possible «non» de Xavi. Quelqu’un était en charge d’appeler Ronald Koeman, qui a répondu négativement en réaffirmant son engagement aux Pays-Bas pour le Championnat d’Europe. Plans de Ramón je parle avec Quique Setién pour reprendre la conversation entamée il y a deux mois, selon les médias espagnols.

Cette approche est venue lorsque Bartomeu Je voulais avoir Valverde et les gestionnaires étaient déjà obligés d’avoir des alternatives.

Le dernier appel à Setien C’est arrivé vendredi. Il a appelé son agent et un autre de Barcelone au cas où il aurait besoin de l’utiliser. Lundi matin, il a eu une conversation téléphonique avec Abidal et cela l’a confirmé comme la première option.

Quique Setién aura sa première signature à Barcelone?

Nous avons également parlé de l’incorporation d’un nouveau centre avant, avant la blessure et le fonctionnement de Luis Suarez. Les Catalans ne veulent pas se tromper à cet égard, comme ils l’ont fait auparavant avec la signature du Kevin Prince Boateng, qui vient de jouer avec la main de Ernesto Valverde. Si personne ne convainc, il pariera sur Carles Pérez et Ansu Fati.

De plus, les débuts de Quique Setién sur le banc de Barcelone ce sera ce dimanche, date à laquelle les Catalans recevront Grenade au Camp Nou pour la 20e journée de LaLiga Santander et gagner est plus qu’une obligation car le Real Madrid est sur leurs talons (40 points, bien que les Catalans soient leaders par différence de buts) ).

