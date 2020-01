Barcelone annonce l’arrivée de Matheus Fernandes de Palmeiras en juillet

Barcelone a été occupé le jour limite dans la fenêtre de janvier et a confirmé un autre accord après avoir conclu un accord avec Palmeiras pour le milieu de terrain Matheus Fernandes.

Le milieu de terrain de 21 ans rejoindra le club cet été pour un montant de 7 millions d’euros plus 3 millions d’euros de compléments pour un contrat de cinq ans.

Voici la déclaration officielle:

«Le FC Barcelone et Palmeiras sont parvenus à un accord pour le transfert du joueur Matheus Fernandes Siqueira et il rejoindra le Club le 1er juillet 2020.

«Les frais de transfert seront de 7 millions d’euros plus 3 millions supplémentaires et le joueur signera un contrat de cinq ans qui le conduira jusqu’à la fin de la saison 2024/25 et sa clause de rachat est fixée à 300 millions d’euros. “

Source | FC Barcelona

Fernandes avait déjà à peu près confirmé l’accord sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée avec un long message d’adieu et une modification de sa biographie.

Barcelone dit qu’il “se distingue par ses qualités défensives au milieu de terrain” et le décrit comme un milieu de terrain qui aime reconquérir le ballon.

Bienvenue à Barcelone Matheus Fernandes!