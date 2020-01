Barcelone aujourd’hui: le club a conclu un accord avec Schalke et cède à Todibo | Ligue d’Espagne | Football américain























































































































Cela a été annoncé mercredi par le club catalan dans un communiqué.

Quique Setién, lors de l’entraînement de ce mercredi.

Photo:



PRENDRE TWITTER @FCBARCELONA

Pour:

Écriture futuriste

15 janvier 2020 à 16 h 40

Le centre français Jean-Clair Todibo jouera en prêt à Schalke 04 jusqu’à la fin de cette saison, après l’accord conclu par Barcelone, pour un montant de 1,5 million d’euros, a rapporté le club catalan.

Schalke va s’occuper du dossier du joueur et, en plus, il a été fait avec une option d’achat à la fin du transfert pour un total de 25 millions d’euros, plus cinq millions de variables.

Le joueur a donné de nombreux signes d’avoir un bon niveau pour jouer à Barcelone, mais il n’a pas profité des minutes dont il avait besoin (il n’a joué que cinq matchs) pour affronter le reste des centres: Gerard Piqué et ses compatriotes Clément Lenglet et Samuel Umtiti

Dans le communiqué, Barcelone rapporte que dans le cas où Schalke aurait fini avec les services du joueur à la fin de la saison, l’équipe catalane “maintiendrait une future option d’achat pour 50 millions d’euros, plus 10 millions d’euros. dans les variables “.

Jean-Clair Todibo est arrivé à Barcelone sur le marché d’hiver la saison dernière et a fait ses débuts le 13 avril au Huesca-Barça de Liga. Outre ce match, il en a joué trois autres en Ligue, plus un autre en Ligue des champions.

