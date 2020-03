Barcelone aujourd’hui: Rakitic parle de ses filles et de Shakira comme exemple | Football trivia

Même l’une des équipes les plus puissantes et les plus populaires au monde, comme Barcelone, a ses joueurs en quarantaine. Et c’est que ce coronavirus covirus-19 doit être pris au sérieux et prendre les mesures nécessaires pour se protéger de la contagion.

L’un des principaux acteurs de l’équipe catalane est le Croate Ivan Rakitic, finaliste mondial en 2018 avec son équipe et reconnu comme l’un des milieux de terrain les plus talentueux d’Europe. Cependant, en raison de blessures et de décisions techniques, ce joueur n’a pas connu sa meilleure saison.

Au milieu du refuge, Rakitic a raconté comment il se préparait à retourner aux champs lorsque la compétition reviendrait, alors qu’il est avec sa famille à la maison. «Je pense que je fais beaucoup plus que si j’étais à l’entraînement de Ciudad Deportiva avec mes coéquipiers. J’ai la chance d’avoir une salle de gym à la maison et ma femme est très accro et nous y allons tous les jours, le matin et plusieurs fois l’après-midi. Avec Raquel (femme), nous avons commenté qu’il est agréable de pouvoir partager plus de temps ensemble et avec nos deux filles et nous essayons de le prendre avec beaucoup de sourires », a-t-il commenté.

Dialoguant avec les réseaux sociaux du Barça, Rakitic a avoué que la chanteuse colombienne Shakira, épouse de son partenaire Gerard Piqué, est un modèle pour ses jeunes filles; Il a sa musique tous les jours en quarantaine et ils apprennent à danser de la manière spectaculaire que le Barranquilla fait.

«Je les fais écouter Shakira 24 heures sur 24, apprendre leur chorégraphie et danser la zumba. Bien sûr, ils ont suffisamment de devoirs et, le matin, nous devons agir comme enseignants “, a expliqué le Croate.

Enfin, Rakitic a expliqué que le coronavirus est un problème grave, et c’est pourquoi il a assuré que «je ne sors pas dans la rue même pour promener les chiens. Les 50 mètres que j’ai parcourus dans la rue ont été de jeter les ordures. »