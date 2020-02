Barcelone aujourd’hui: retour officiel de Neymar, mais pour son Twitter piraté 2020 | Autres ligues de football

Barcelone a dénoncé ce samedi que les différents profils qu’elle a sur Twitter ont été piratés et y ont publié des messages “étrangers” à l’entité Barca, qui ont été “dénoncés et supprimés”.

L’un de ces messages faisait référence au retour de Neymar au Barça et même des pirates ont publié un montage photo du Brésilien avec la chemise du Barça. Les comptes piratés sont ceux de la première équipe en espagnol, catalan et anglais, en plus des profils de basket-ball du Barça,

Futsal, handball, hockey, femmes et La Masia.

L’attaque est intervenue après le match contre Getafe et les responsables sont le groupe “ OurMine ”, une attaque avec laquelle le groupe susmentionné a voulu dénoncer le faible niveau de sécurité dont dispose le club pour protéger ses comptes sur les réseaux sociaux.

Ainsi, dans différents comptes, le message est apparu: “Bonjour, nous sommes OurMine, votre niveau de sécurité est bon mais pas le meilleur. Pour améliorer la sécurité des comptes, contactez: contact@ourmine.org. Pour les services de sécurité, visitez: ourmine.org” .

Le Comité International Olympique (CIO) et différentes équipes de football de la NFL ont également été victimes ce samedi de l’attaque des mêmes hackers. Grâce à un fil sur Twitter, le Barça a rapporté ce qui s’est passé et a révélé que les publications “ont été réalisées à l’aide d’un outil tiers, destiné à l’analyse des données”.

Le FC Barcelone procédera à un audit de cybersécurité et examinera tous les protocoles et liens avec des outils tiers, afin d’éviter de tels incidents et de garantir le meilleur service à nos membres et fans. Nous nous excusons pour tout inconvénient que cette situation pourrait avoir causé.

– FC Barcelona (@FCBarcelona) 15 février 2020

“Le FC Barcelone mènera une enquête sur la cybersécurité et examinera tous les protocoles et liens avec des outils tiers, afin d’éviter ces incidents et de garantir le meilleur service à ses membres et fans”, explique le club du Barça, qui regrette “le dérangements et malentendus “que la situation a pu provoquer.