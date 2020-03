Barcelone aujourd’hui: Ronald Koeman lui a dit de ne pas être son entraîneur | Ligue d’Espagne | Football américain























































































































Le club catalan a reçu le refus d’un coach prestigieux qui a brillé à l’époque de Cruyff.

Barcelone passe par un mauvais moment.

Photo:



EFE

Pour:

EFE

3 mars 2020, 17h00

Tout le monde ne dirait pas oui à Barcelone. Moins dans ces moments où il subit une profonde crise sportive. C’est ainsi qu’une vieille figure du Barça a eu le luxe de dire non à l’équipe catalane.

C’est le cas de Ronald Koeman, ancien footballeur néerlandais et entraîneur actuel de son pays, qui a avoué que Barcelone lui avait proposé le poste d’entraîneur après le limogeage d’Ernesto Valverde en janvier dernier.

Le Néerlandais a expliqué qu’il avait dit «non» à l’équipe Blaugrana, car il est désormais «avec la sélection» des Pays-Bas, qui se sont qualifiés pour la Coupe Euro 2020 après huit ans d’absence des grandes compétitions.

Les déclarations de Koeman ont été prononcées dans la zone mixte du tirage au sort de la Ligue des Nations 2020/21, qui s’est tenu à Amsterdam. L’entraîneur néerlandais a évalué positivement le nombre de matches que Frenkie de Jong joue à Barcelone, mais a averti qu ‘”il joue dans une position différente de celle à laquelle il est habitué”.

Koeman aligne généralement le joueur de 22 ans en tant que milieu de terrain défensif, la même position que lors de son étape à l’Ajax, mais dans l’équipe Blaugrana, il se place généralement à quelques mètres devant. L’entraîneur néerlandais n’est pas entré pour évaluer l’aptitude de Frenkie de Jong à un rôle plus offensif et a simplement déclaré que “ce sont des décisions techniques”. «Il est très jeune et en jouant à des jeux, vous apprenez toujours beaucoup de choses. Mais il joue différemment avec moi en équipe nationale », a déclaré Koeman.

