Barcelone, avec des problèmes de buts, regrette que Haaland se soit échappé | Ligue d’Espagne

Le FC Barcelone souffre de nombreux maux, mais celui qui pèse le plus est sa perte progressive de puissance offensive, qui fait des ravages en Europe plutôt qu’en Espagne et nous oblige à nous demander si les bonnes décisions ont été prises.

Et le cas d’Erling Haaland est particulièrement frappant. Maintenant que des objectifs manquent, que Messi a besoin de partenaires, que Luis Suarez ne rajeunit pas et souffre de problèmes physiques, que Dembelé n’a pas seulement rempli son rôle de promesse, beaucoup se demandent pourquoi Barcelone ne s’y décide pas résolument.

La réponse surprend: parce qu’il l’a déjà fait. Comme l’a révélé le journal Mundo Deportivo, c’était l’année dernière lorsque le dossier de Haaland était sur le bureau du secrétariat technique et dans les conversations de plusieurs cadres, alors qu’il cherchait un numéro 9 pour occuper le poste de Suárez blessé. Selon la version “il a été observé pas moins de 15 fois” et a été comparé à Luka Jovic, aujourd’hui au Real Madrid.

Pourquoi ne l’ont-ils pas signé? Pour une raison technique: “les rapports des techniciens de Barcelone qui ont mesuré la qualité de Haaland ont coïncidé pour mettre en évidence leur capacité de score mais ont obtenu un score très, très faible par rapport à leur capacité associative.”

Certes, en le voyant avec le Borussia Dortmund, qui l’a pris pour 20 millions d’euros, marquant le double en Ligue des champions et battant des records, quelqu’un doit avoir les mains sur la tête, débattre entre colère et frustration.

“Haaland, maintenant ils sont sûrs, il avait et a ce que le Barça cherchait désespérément. But et puissance animale, mais il n’a pas passé le contrôle de l’ADN”, ont déclaré les médias espagnols.