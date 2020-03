Barcelone blâmé pour les problèmes de blessures persistants d’Ousmane Dembele

Barcelone mérite de faire honte de la responsabilité des problèmes de blessures persistants d’Ousmane Dembele, selon un long rapport du journal français L’Equipe.

Dembele a été exclu pour six mois en février avec une déchirure des ischio-jambiers dans le dernier d’une série de revers pour le Français depuis son arrivée au Camp Nou.

L’Equipe pense que Dembele a fait de son mieux pour vivre comme un mannequin professionnel et n’est pas à blâmer pour ses problèmes de blessures.

Son chef personnel, Anthony Audebaud, a insisté pour que l’attaquant fasse toutes les bonnes choses en dehors du terrain:

“Il n’y a plus de produits précuits ou de boissons gazeuses, seulement des produits frais et sains, Ousmane est bon pour jouer au football et il pensait que cela suffisait, mais il grandit et apprend”, a-t-il déclaré.

«Aujourd’hui, il mange de la dorade, du bar, du poulet et de nombreux légumes. Il est difficile de voir tout ce travail et la malchance avec des blessures car ils ne se sont jamais autant occupés de lui. C’est un garçon très orienté vers la maison et calme; il n’y a jamais de fêtes à la maison. J’ai imposé des heures de repas parce qu’il me l’a demandé et maintenant tout est écrit. Il est très professionnel. “

Le rapport suggère également que l’entraînement du Barça est inadéquat pour les besoins de Dembele, soulignant que lors de l’entraînement, 20% de ses courses sont des sprints, mais ce chiffre ressemble plus à 90% en ce qui concerne les matchs.

En effet, le rapport estime que le rythme de la formation du Barça est destiné à leurs vétérans Gerard Pique, Sergio Busquets et Lionel Messi et affirme que Frenkie de Jong a dû employer un entraîneur personnel depuis son arrivée d’Ajax.

Michel Tori, qui a travaillé avec Dembele à Rennes, a fait part de ses réflexions:

«Ousmane n’est pas responsable de sa situation. Il est victime d’un talent précoce. À Rennes, nous avons eu une énorme pression sur l’entraînement et les matchs, mais nous ne l’avons pas tué.

«Si vous voyez les photos, son développement osseux n’était pas terminé; il avait encore de plus en plus à faire. Il y avait une ruée pour le faire jouer parce qu’il est un phénomène et maintenant il le paie. »

Dembele n’a réussi que neuf apparitions pour le Barça en 2019-20. Il était sur le chemin du retour d’une blessure quand il a ramassé son dernier problème qui a mis fin à sa saison et l’a forcé à subir une intervention chirurgicale