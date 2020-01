Barcelone confirme Luis Suarez absent quatre mois après une opération au genou

Barcelone a confirmé dimanche que l’attaquant Luis Suarez serait absent quatre mois après avoir subi une opération au genou droit.

On s’attendait à ce que l’international uruguayen soit absent jusqu’en février, mais la dernière mise à jour suggère que sa saison est à peu près terminée.

«Le premier joueur de l’équipe, Luis Suárez, a été opéré ce dimanche par le Dr Ramon Cugat, qui a utilisé la chirurgie par trou de serrure pour résoudre une blessure au ménisque externe du genou droit en effectuant une suture. L’attaquant uruguayen sera absent pendant environ quatre mois. »

Source | FC Barcelona

La nouvelle est un vrai coup dur pour les champions d’Espagne qui sont déjà sans Ousmane Dembele à cause d’une blessure.

Antoine Griezmann peut jouer un rôle plus central, tandis que des jeunes tels que Carles Perez et Ansu Fati peuvent également remplacer, mais il est possible que le club cherche maintenant à faire venir un attaquant lors de la fenêtre de transfert de janvier.