Barcelone contre Grenade en direct: GOL Lionel Messi après le passage des tacos Arturo Vidal pour 2-0 par Liga Santander | Espagne Espagne

Barcelone et Grenade jouent pour le jour 20 de la Liga Santander. Ceux menés par Quique Setién ont réussi à être maîtres et seigneurs du match et ont condamné la victoire après 2-0. J’ai écritation est arrivée dans le pieds de Lionel messi, qui après une série de taques, défini avec catégorie.

L’Argentine était associée à Arturo Vidal Le Chilien a fait un taco et a assisté au «10», qui n’a eu qu’à faire un «pass au réseau» pour célébrer le deuxième Barça. Un grand objectif.

Lorsque la direction de Barcelone était en danger en cette vingtième journée de championnat, après la victoire samedi du Real Madrid contre Séville (4e) 2-1, le but de Messi servait à garder le club catalan en tête, avec les mêmes points que son rival

Les deux équipes se distancient de la troisième place, l’Atlético Madrid, à huit points, qui a perdu samedi 2-0 à Eibar (16e).

Le but de la victoire de Barcelone est venu dans un jeu de triangulation entre Messi, Antoine Griezamann et Arturo Vidal, qui a terminé avec une passe de derrière le Chilien, qui a marché sur le ballon pour le placer à l’Argentin, qui l’a envoyé dans le filet.

