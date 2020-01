Barcelone contre Grenade: Griezmann de ‘9’ et sans Frenkie de Jong, change et les onze premiers de Quique Setién comme entraîneur culé | Ligue de Santander | Espagne Espagne

Mis à jour le 19/01/2020 à 06:27

Ce soir, au Camp Nou, ce sera sa présentation officielle en tant que nouvel entraîneur du Soccer Club Barcelona, ​​dans le duel de ligue contre Grenade pour la date 20. Quique Setién assumera le grand défi de revenir à la boîte culé dans sa meilleure version et pour cela elle prépare déjà plus d’un changement dans la scène principale.

Boot, le premier changement forcé de Setien ce sera l’absence de Jong Frenkie, qui respectera sa date de sanction après avoir été expulsé dans le derby avant Espanyol dans la dernier jour porte-jarretelles – avant la pause pour Super Coupe d’Espagne-.

À sa place, Setien enverra sur le terrain un joueur qui s’est toujours conformé, le chilien Arturo Vidal, qui fera ce trident au milieu de terrain à côté de Busquets et Arthur, un autre qui revient au titularato de la main du Cantabrique.

L’autre absence sensible est celle de Luis Suarez. L’attaquant uruguayen a été opéré après l’élimination du Super Cup et Ce sera bas jusqu’en avril, Pour ce que Setien va essayer de Antoine Griezmann comme «9», étant Ansu Fati qui entre pour prendre sa place à l’extrême gauche.

«Quand il y a un changement d’entraîneur, il y a toujours un effet de renouvellement. Espérons que cet effet ne se dissolve pas avec le temps. », a déclaré lors d’une conférence de presse l’entraîneur qui, avant Grenade, jouera 500 matchs au niveau du club.

Messi commandera l’attaque et reviendra Marc Ter Stegen Sous les trois bâtons. Le gardien de but allemand est synonyme de sécurité et est très responsable de la Barcelone J’ai obtenu plus d’un résultat positif au cours de la saison.

Avec les changements que l’entraîneur cantabrique a pensé dans sa première commande Barcelone, les onze seraient comme ceci: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Vidal, Arthur; Messi, Ansu Fati et Griezmann.

