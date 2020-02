Barcelone contre Napoli LIVE: comment regarder, où quand ONLINE TV LIVE via ESPN 2 Movistar en streaming Mitele Plus premier tour de la Ligue des champions 2020 | Mexique | Espagne Espagne

Barcelone contre Napoli EN DIRECT: comment et où voir TV EN LIGNE | EN DIRECT | Stream aujourd’hui au Stade San Paolo (Italie) pour le match aller des huitièmes de finale Ligue des champions 2020. Cet affrontement pour la Coupe d’Europe sera diffusé via ESPN 2 en Amérique latine, ESPN au Mexique et à la Movistar Champions League et les signaux Mitele Plus sur le territoire espagnol.

Cette rencontre entre les Barcelone et sa paire de Napoli va à 15h00 Heure péruvienne et 14 h 00 au Mexique, alors qu’en terre espagnole, il va à 21h00. Le site Depor vous emmènera minute par minute, vidéo, résumé et incidents de comparaison les plus complets que Lionel Messi aura.

La star argentine jouera enfin dans le stade napolitain où Diego Armando Maradona a joué dans certains de ses moments les plus mémorables. La fissure de Barcelone et son équipe sont mesurées avec Napoli dans le complexe de San Paolo ce mardi en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Barcelone contre Napoli: comment et où regarder le match?

Pérou: 15 h 00

Colombie: 15 h 00

Équateur: 15 h 00

Mexique: 14 h 00

Argentine: 17 h 00

Chili: 17 h 00

États-Unis (Floride): 15 h 00

Espagne: 21h00

“Pour l’instant, Messi est le joueur le plus fort du monde”, a déclaré lundi dernier Lorenzo Insigne, l’attaquant mené par Gennaro Gattuso. «Cependant, les comparaisons n’existent pas pour nous, car pour les Napolitains, Maradona est sacrée. Nous n’enlevons rien à Messi, qui est toujours un très grand champion », a-t-il ajouté lors du match précédent.

Après avoir quitté le Barcelone, Maradona a dirigé la Napoli vers ses deux seuls titres dans la ligue italienne de l’histoire, en 1987 et 1990. Le “Ten” a également aidé le club à être couronné en Coupe UEFA 1989. “Leo” et “Barza” n’ont jamais face à cet ensemble. Récemment, la star argentine de 32 ans s’est dite ravie de pouvoir enfin jouer à San Paolo.

Barcelone contre Napoli, de vie ou de mort

“Je voulais aller dans ce stade depuis longtemps, mais nous n’en avons jamais eu l’occasion”, a-t-il déclaré. «Le moment est enfin venu et je suis très excité de voir comment c’est.» «L’expérience de jouer là-bas sera très agréable. Les gens y sont très passionnés et ils sont fous de football. »

Les deux clubs ont déjà limogé l’entraîneur avec qui ils avaient disputé la phase de groupes. Gennaro Gattuso a remplacé Carlo Ancelotti à Napoli en décembre, tandis que Quique Setién a remplacé Ernesto Valverde à Barcelone en janvier.

Napoli et Barcelone Ils ont traversé des moments malheureux de la saison: les «Partenopei» ont remporté six de leurs sept derniers matches dans les différentes compétitions après avoir entamé la gestion de Gatusso, qui a tardé à laisser derrière lui la fermeture chaotique de l’ère Carlo Ancelotti.

L’équipe catalane a tissé ce week-end sa quatrième victoire au sein de la Liga, ce qui a atténué une partie de la pression sur son président Josep Bartomeu, hué par un secteur du public au milieu de l’une des plus grandes crises de l’institution Blaugrana ces dernières dates. .

La turbulence dans le Barcelone Cela a inclus le changement controversé de technicien, ainsi que les conflits publics entre les joueurs et les dirigeants. “Ces dernières semaines, nous avons eu des matchs très difficiles”, a convenu Setién. “Nous avons une humeur positive et nous voulons continuer avec une bonne dynamique et maintenir le bon niveau que nous offrons.”

Barcelone contre Napoli: alignements possibles

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabián Ruiz, Demme, Zielinski; Alley, Mertens et Insigne.

Barcelone: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Junior Firpo; Busquets, De Jong, Rakitic; Griezmann, Messi, Vidal et Ansu Fati.

(Avec des informations AP)

VIDÉO RECOMMANDÉE

Ce qui a laissé le «poker» de Messi à Eibar

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ