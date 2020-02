Barcelone contrôlée à Naples par un coronavirus »Pressfootball

Lundi 24 février 2020

L’escouade a dû subir un contrôle de la température à son arrivée à l’aéroport de la ville du sud de l’Italie, où, malgré son éloignement des points infectieux du coronavirus, des mesures spéciales ont été prises pour affronter le Napoli contre la Ligue des champions de Barcelone.

L’épidémie de coronavirus qui affecte la partie nord de l’Italie a contraint le week-end dernier à suspendre quatre matches de Serie A, les zones les plus touchées étant la Lombardie et la Vénétie. Face à cette situation, le ministère italien de la Santé a décidé d’appliquer un protocole de santé à tous les visiteurs, y compris les joueurs et les managers de Barcelone.

Arturo Vidal et compagnie affronteront Napoli ce 25/02 dans les phases à élimination directe de la Ligue des Champions et le casting «culé» est déjà au NH Napoli Panorama Hotel pour affronter le duel. L’arrivée de l’escouade, outre l’excitation provoquée par l’apparition de Lionel Messi, a été marquée par des contrôles préventifs avant l’alerte coronavirus.

Le contrôle effectué à l’aéroport de Naples était un scan avec un mécanisme électronique qui mesure la température corporelle de la personne, pour vérifier qu’elle n’a pas de fièvre. Dans le cas où un membre du campus «culé» l’aurait, il serait immédiatement transféré dans un hôpital pour un contrôle plus complet.

Il semble que ce ne fut pas le cas et que tous sont déjà concentrés pour préparer l’engagement. Il convient de noter qu’il y aura des mesures de sécurité maximale dans les accès au stade San Paolo, avec pour mission de rationaliser les contrôles auprès du public et d’éviter les foules. Le coronavirus en Italie a déjà infecté des centaines de personnes et on estime que six ont perdu la vie à cause de cela.