Barcelone d’Arturo Vidal a un rival pour le huitième de la Copa del Rey »

Vendredi 24 janvier 2020

Le Barcelone d’Arturo Vidal affrontera Leganés pour les huitièmes de finale de la Copa del Rey. L’équipe Blaugrana affrontera les «pepineros» lors de la prochaine manche de la compétition espagnole, après avoir vaincu avec difficulté l’Ibiza inexpérimentée.

Barcelone a déjà un rival pour les huitièmes de finale de la Copa del Rey. L’ensemble d’Arturo Vidal affrontera Leganés, qui ne passe actuellement pas un bon moment, et tentera d’avoir une manche plus confortable que celle des seizièmes où il a souffert avec Ibiza.

L’équipe de Blaugrana affrontera les ‘pepineros’ en huitièmes de finale. Le club de la communauté de Madrid vient de vaincre l’Èbre de la troisième division du football espagnol avec un 1-0 serré, exprimant son mauvais moment de la saison en cours, se classant 19e de la Ligue, avec des options claires pour descendre.

De son côté, Barcelone vient de faire peur à l’Ibiza de quatrième division. L’équipe «culé» a subi la défaite à la 94e minute du tableau qui appartient aux ligues amateurs de football hispanique. Cependant, ceux menés par Quique Setién restent en première position de la Ligue, partageant le sommet avec le Real Madrid, tous deux avec 43 points.

Dans d’autres rencontres à souligner, les affrontements entre le Real Saragosse et le Real Madrid se distinguent, ainsi que la confrontation entre Rayo Vallecano contre Villarrea et Real Sociedad contre Osasuna.

16e de finale Copa del Rey

– Badajoz contre. Grenade

– Cultural Leonesa vs. Valence

– Tenerife vs. Athletic Bilbao

– Real Zaragoza vs. Real Madrid

– Mirandés contre. Séville

– Rayo Vallecano contre. Villarreal

– Barcelone vs Leganés

– Real Sociedad contre Osasuna