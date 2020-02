Barcelone de Guayaquil remporte le premier duel au Cerro Porteño »Presse

Mercredi 19 février 2020

Avec le solo des deux Fidel Martínez, l’équipe équatorienne a réussi à l’emporter sur le “ Cyclone ” lors du match aller en raison de la phase 3 de la Copa Libertadores, laissant la première option pour s’installer dans la zone de groupe dans le tournoi continental. Le match revanche se jouera le mercredi 26 février prochain.

Barcelone de Guayaquil a pris le premier coup et a pris un petit avantage en Copa Libertadores. Dans le Monumental Isidro Romero Carbo, l’équipe équatorienne a réussi à s’imposer 1-0 à Cerro Porteño dans la phase 3 du concours, en restant en règle pour avancer dans la zone de groupe.

Bien que l ‘«Idole du chantier naval» ne pouvait pas contrôler le ballon, il a réussi à trouver une plus grande profondeur pour déranger le but rival. C’est ainsi que Fidel Martínez (25 ′) a réussi à trouver des espaces pour ouvrir le compte et déchaîner la joie des fans.

La domination territoriale de «Ciclón» a augmenté dans le complément, mais cela n’a pas été suffisant pour égaler le compte, sans pouvoir surmonter la ferme défense des propriétaires. Le duel a commencé à devenir rude, au point qu’au cours de la seconde moitié, six cartons jaunes ont été vus, dont quatre paraguayens.

Avec le triomphe, Barcelone de Guayaquil arrivera à Asunción avec la première option pour s’installer dans la phase de groupes de la Copa Libertadores, bien que pour cela, elle doit détenir l’avantage contre Cerro Porteño, soit avec une victoire ou un match nul.

