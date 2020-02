Barcelone, De Jong: «Je joue, mais je ne suis pas satisfait parce que …» | marché

Frenkie de Jong, milieu de terrain du Barcelone, parle à Mundo Deportivo de sa première saison dans le Blaugrana: “Je dois admettre que c’est amusant de jouer à Barcelone. Malgré ma première année ici, je joue beaucoup et je peux être satisfait de ce que j’ai fait. Bien que pas entièrement. Parce que je peux faire beaucoup La philosophie de jeu que j’ai trouvée à Barcelone est très similaire à celle d’Aajax et cela m’a aidé dans le cadre. L’adieu de Valverde et l’arrivée de Quique Setién? Il y a des différences entre eux mais pas si Ils visent tous les deux à contrôler le jeu, à garder le ballon, malgré le fait qu’ils utilisent des systèmes de jeu différents. Vous visez toujours un triple? Bien sûr. Nous voulons gagner toutes les compétitions auxquelles nous participons. Une chose tout à fait normale si vous vous appelez Barcelone. ”