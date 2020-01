Barcelone, dédicaces: Matheus Fernandes fait déjà partie de l’équipe catalane, selon ESPN | Ligue de Santander | Espagne Espagne

Mis à jour le 15/01/2020 à 11:18

Barcelone vit une étape de changements. Ernesto Valverde a quitté l’équipe du Barça pour laisser la place à Quique Setién, qui prendra les rênes. Avec un nouvel entraîneur, il y a probablement des variantes sur le campus. En fonction de la fin de la saison, des signatures seront également envisagées, bien qu’il y en ait déjà qui soient sur la bonne voie.

Selon ESPN, Matheus Fernández, milieu de terrain de Palmeiras, est prêt à s’habiller aux couleurs du Camp Nou. Il joue généralement en milieu de terrain et l’idée est qu’il est le remplaçant naturel de Sergio Busquets, qui ne s’est pas beaucoup reposé ces derniers temps.

Barcelone peut s’attendre à payer un total de 11 millions d’euros pour le joueur de 21 ans. Maintenant, 7 millions fixes seraient payés et les quatre autres, qui sont variables, seraient payés si le joueur atteint certains objectifs.

Fernandes est actuellement aux États-Unis, où il est concentré avec son équipe, qui joue la Florida CUP, un tournoi de pré-saison et est suivi par le secrétaire technique de Blaugrana depuis qu’il était un joueur de Botafogo.

Quique Setién aura sa première signature à Barcelone?

Nous avons également parlé de l’incorporation d’un nouveau centre avant, avant la blessure et le fonctionnement de Luis Suarez. Les Catalans ne veulent pas se tromper à cet égard, comme ils l’ont fait auparavant avec la signature du Kevin Prince Boateng, qui vient de jouer avec la main de Ernesto Valverde. Si personne ne convainc, il pariera sur Carles Pérez et Ansu Fati.

De plus, les débuts de Quique Setién sur le banc de Barcelone ce sera ce dimanche, date à laquelle les Catalans recevront Grenade au Camp Nou pour la 20e journée de LaLiga Santander et gagner est plus qu’une obligation car le Real Madrid est sur leurs talons (40 points, bien que les Catalans soient leaders par différence de buts) ).

ICI PLUS DU MONDE DU FOOTBALL …