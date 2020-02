Barcelone dément avoir annoncé avoir embauché une entreprise pour promouvoir Bartomeu et attaquer Messi and Co.

Barcelone a publié lundi une déclaration pour démentir un rapport selon lequel ils auraient engagé une entreprise pour promouvoir le président Josep Maria Bartomeu et discréditer des joueurs tels que Lionel Messi et Gerard Pique.

Le programme Cadena Ser Què T’hi Jugues “a rapporté que Barcelone avait engagé la firme” I3 Ventures “pour créer une image positive de Bartomeu en ligne.

La société aurait également utilisé les médias sociaux pour faire parler de ses joueurs et anciens joueurs, notamment Messi, Pique, Xavi, Carles Puyol et Pep Guardiola.

⚠️ NOTÍCIA⚠️

INVESTIGACIÓ de @LaLlotja

El Barça treballa amb una empresa que crea estats d’opinió a xarxes per:

✅ PROTEGIR la réputation de Bartomeu i la junta

⛔ EROSIONAR la imatge d’exjugadors, candidats, politiques, intitats i més

DIRECTE https://t.co/9JgwRmYEKd

– Què T’hi Jugues (@QueThiJugues) 17 février 2020

Le rapport souligne les critiques de l’implication de Pique dans la Coupe Davis et le refus de Messi de conclure un nouveau contrat avec le club à titre d’exemples.

Barcelone a riposté en publiant une déclaration fermement formulée niant le rapport:

“[FC Barcelona] Nier catégoriquement toute relation, et en outre, la sous-traitance de services liés à des comptes de médias sociaux qui ont diffusé des messages négatifs ou dénigrants liés à toute personne, entité ou organisation qui peut être ou a été liée au Club.

Source | FC Barcelona

Le club signe la déclaration en disant qu’il “exige une rectification immédiate des informations publiées et se réserve le droit d’exercer des poursuites judiciaires contre ceux qui continuent d’impliquer le club dans de telles pratiques”.

La nouvelle voit encore Barcelone faire les gros titres pour toutes les mauvaises raisons et suit quelques semaines chaotiques qui ont vu Ernesto Valverde limogé, Ousmane Dembele exclu pendant six mois et Messi s’est engagé dans une discussion publique avec Eric Abidal.

