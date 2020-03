Barcelone devrait-elle être déclarée championne si la Liga ne revient pas?

Le football espagnol a été suspendu pendant au moins deux semaines en raison de la situation des coronavirus en Europe. Mais cela pourrait empirer. Il n’existe aucun moyen réel de savoir avec certitude si les choses s’amélioreront suffisamment dans deux semaines, et l’annulation de toute la saison reste une possibilité réelle.

Cependant, des rapports en Espagne indiquent qu’une annulation complète de la saison de championnat est possible. La Liga et la fédération espagnole se rencontreront dans environ deux semaines et pourraient éventuellement annuler le reste de la saison. Si cela devait se produire, Barcelone devrait-elle être déclarée championne, car elle occupe la première place? Ou ne devrait-il y avoir aucun gagnant déclaré?

À l’heure actuelle, la priorité des instances dirigeantes de la concurrence est d’éviter l’un ou l’autre de ces scénarios. La fin de la saison est possible si le Championnat d’Europe et la Copa América de cette année sont annulés, ce qui laisse le temps à la Liga de disputer des matches reportés, s’ils ne sont pas trop nombreux.

Une autre possibilité, si le temps est court, est de programmer des matches de barrage entre les équipes qui se disputent le titre de champion, les places européennes ou la relégation.