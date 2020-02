Barcelone dispose de 15 jours pour effectuer une signature anticipée d’urgence

Barcelone a 15 jours pour signer un nouveau contrat après avoir obtenu l’autorisation de la RFEF et de la Liga de faire une signature d’urgence en dehors de la fenêtre de transfert.

Selon plusieurs informations, les géants catalans ont reçu l’accord lundi après que les deux commissions médicales aient étudié la demande du club.

Barcelone dispose désormais de 15 jours, jusqu’au 6 mars, pour faire une signature. Ils ne peuvent faire venir qu’un joueur déjà inscrit en Espagne ou qui est un agent libre.

S’ils font une signature, ce joueur ne pourra jouer qu’en Liga pour Barcelone et ne pourra pas jouer en Ligue des champions.

Il semble probable que Barcelone essaie d’ajouter à son équipe, d’autant que le manager Quique Setien a déclaré “qu’il est évident” que le club doit se renforcer après avoir perdu Luis Suarez et Ousmane Dembele à cause d’une blessure à long terme.

Une multitude de noms ont été mentionnés au cours de la dernière semaine, notamment Angel Rodriguez, Lucas Perez et plus récemment Roger Marti et Martin Braithwaite.