Barcelone envisage de signer un remplaçant pour Ousmane Dembele – Rapports

Barcelone envisagerait de signer un remplaçant après avoir appris qu’Ousmane Dembele est prêt pour un autre sort sur la touche avec une cuisse déchirée.

Sport rapporte que le Barça sera autorisé à faire venir un joueur si Dembele est exclu pour cinq mois ou plus même si la fenêtre de transfert est fermée.

Les règles stipulent qu’ils ne pourront signer qu’un joueur de l’intérieur de l’Espagne et doivent essentiellement demander l’autorisation d’ajouter un joueur. S’ils signent un joueur et que Dembele récupère plus rapidement que prévu, il ne sera pas autorisé à réintégrer l’équipe avant la saison prochaine.

Un autre rapport de Sport mentionne quelques noms. Ils affirment que Cristhian Stuani, Willian Jose, Carlos Bacca, Rodrigo, Jaime Mata et Loren Moron sont également possibles.

Mundo Deportivo estime également que le Barça réfléchit déjà à des alternatives. Ils notent que si le RFEF veut une signature Barcelone aura 15 jours pour effectuer un transfert. MD souligne également que le joueur ne serait disponible que pour la Liga et la Copa del Rey.

Chez Cat Radio, le mot est que Stuani et Rodrigo sont des options possibles, bien qu’il reste à voir si le Barça peut faire une signature dans 15 jours alors qu’il ne pouvait pas le faire en janvier.