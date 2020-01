Barcelone, Espagne: l’engagement de Xavi reporté à juin

SONDAGE

Que devrait faire Milan avec Piatek?

Envoi de la demande …

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Xavi Hernandez il ne signera pas pour Barcelone, du moins pas pour le moment. Selon Mundo Deportivo, c’est la conclusion à laquelle est parvenu aujourd’hui le club Blaugrana, qui a déjà eu trois entretiens avec le directeur technique d’Al Sadd. Des sources au sein du club Blaugrana assurent que ce n’est pas le bon moment pour le retour de l’ancien milieu de terrain en Catalogne, qui a également un contrat en cours avec son club actuel. Barcelone veut Xavi, mais tout est reporté au mois de juin, aussi parce que depuis des années le club n’a pas l’habitude de changer d’entraîneur la saison en cours.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Football étranger

12.01 13:32 – Barcelone, d’Espagne: l’engagement de Xavi reporté à juin

12.01 13:23 – OFFICIEL Le Yokohama FC, à près de 53 ans, renouvelle l’ancien Genoa Miura

12.01 13:13 – Pierres et avenir en jeu: Man City ne s’ouvre pas au renouvellement

12.01 13:04 – Atletico Madrid, Lemar out: l’hypothèse de Wolverhampton apparaît

12.01 12:35 – OFFICIEL Malaga, la sex tape en ligne coûte cher: Victor Sanchez licencié

12.01 11:57 – Sporting CP, Record loue Fernandes: “Bruno anti-virus”

12.01 11:10 – TMW Persib Bandung, Thohir pointe vers l’ex Genoa Sandro

12.01 10:46 – Barcelone, Mundo Deportivo repousse Valverde: “Xavi maintenant”

12.01 10:32 – Marca et le derby en sauce arabe: “Real-Atletico, finale de la Super Cup”

12.01 10:22 – Ce soir PSG-Monaco, L’Equipe: “Les attaquants sur scène”

12.01 10:03 – Barcelone, Sport: “Valverde condamné. Et Xavi décide aujourd’hui”

12.01 09:48 – Comme s’ouvre avec la finale de la Super Coupe du Real-Atletico: “Superderby”

12.01 00:56 – Leicester, Rodgers: “Mauvaise journée, nous ne méritions même pas un point”

12.01 00:37 – Everton, Ancelotti: “Bonne performance, les trois points comptent. Quel public”

12.01 00:18 – Liverpool, van dijk: “Trois points importants, c’est un bon classement”

12.01 00:04 – Manchester United, Solskjaer: “Excellente réaction après les huitièmes de finale du derby”

11.01 23:59 – Xavi: “Aucune offre de Barcelone même si la formation c’est mon rêve”

11.01 23:50 – Ludogorets, Lukoki en Turquie. Il y a Konyaspor

11.01 23:40 – Barcelone, Semedo peut partir: Tottenham le met dans le collimateur

11.01 23:21 – Liverpool, Klopp sûr: “Je ne suis pas intéressé par le classement”

11.01 23:02 – Real Madrid, Ramos: “Je ne ressens pas l’Atletico Madrid comme un ennemi”

11.01 22:15 – Tottenham, Mou: “On méritait plus. 4ème place? Difficile à partir de -12”

11.01 22:05 – Ligue 1, Toulouse débordé, égal à Angers. Montpellier et Metz gagnent

11.01 21:57 – Chelsea, Lampard: “Une victoire convaincante, enfin une belle performance”

11.01 21:49 – LIVE LIVE LIGUE 1 – Toulouse s’effondre, beau tirage

11.01 21:42 – Barcelone, la “clause anti-Piqué” apparaît dans les nouveaux contrats

11.01 21:38 – Atletico Madrid, Simeone: “Quand nous allons bien, je n’ai peur de rien”

11.01 21:23 – OFFICIEL Ajax, Babel revient pour la troisième fois: contrat de six mois

11.01 20:57 – Real Madrid, Reinier a déjà fait les visites: l’annonce après l’âge de 18 ans

11.01 20:40 – Les bulletins de Liverpool – Bene Firmino, dans l’ombre de Gomez

1er étage

Amadou Diawara dans le collimateur de la Premier League. Tottenham étudie le milieu de terrain rom depuis des mois dans une saison importante et aujourd’hui les observateurs anglais reviendront en Italie, seront spectateurs du match entre les Giallorossi et la Juventus et prendront …