Barcelone est un «club de clowns», explique Christophe Dugarry

Barcelone est un «club de clowns» qui n’a «pas de classe», selon l’ancien attaquant et vainqueur de la Coupe du monde Christophe Dugarry.

Les géants catalans ont fait les gros titres cette semaine après un choc de mots entre le directeur sportif Eric Abidal et Lionel Messi.

Le club a également perdu Ousmane Dembele à la suite d’une blessure à long terme et a été éliminé de la Copa del Rey, ce qui a provoqué de vives critiques de la part de Dugarry.

«C’est un club de clowns. Tout se fait à l’envers. Ils achètent [Philippe] Coutinho, Dembele, ils achètent des gars puis les vendent. On a l’impression qu’il n’y a pas de projet dans ce club.

«À chaque fenêtre de transfert, il y a un problème. Ils ont très mal recruté depuis les départs de Xavi et [Andres] Iniesta. Ils ont dépensé beaucoup.

«Et surtout ils ont une très mauvaise image. Il y a beaucoup trop de gens qui n’ont pas l’élégance, la classe qu’il devrait y avoir dans un club de ce standing. C’est vraiment un club qui n’a pas de classe. “

Source | RMC Sport

L’activité de transfert de Barcelone en janvier a également été examinée de près. Leur club n’a pas réussi à faire entrer un remplaçant offensif après avoir perdu Luis Suarez à cause d’une blessure à long terme et s’est laissé court en permettant aux jeunes Carles Alena, Jean-Clair Todibo, Carles Perez, Moussa Wague et Abel Ruiz de partir.