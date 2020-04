Barcelone et Emelec renoncent à jouer les tournois Coupe d’Equateur et FEF

Les clubs de Guayaquil, Barcelone et Emelec ont annoncé lundi leur décision de ne pas participer à la Coupe Equateur et aux tournois organisés par la Fédération équatorienne de football (FEF), à l’exception de la Pro League, en raison de la pandémie de COVID -19.

13/04/2020 à 19:18

CEST

EFE

“Le conseil d’administration que je préside a décidé de donner la priorité à la vie de toutes les personnes et de tous les professionnels impliqués dans le développement du football dans notre institution, nous avons décidé de ne pas participer aux compétitions locales parallèles à la Pro League“précise la déclaration de Barcelone présidée par Carlos Alejandro Alfaro Moreno.

Barcelone indique qu’elle ne participera pas à la Coupe de l’Équateur, au tournoi de réserve, au tournoi de football féminin et aux tournois de la division formatrices: “Nous comprenons qu’il y a des engagements, principalement économiques, qui peuvent faire pression sur la réalisation de ce type de tournoi, mais face aux événements catastrophiques décrits il vaut la peine de prendre des positions qui profitent aux plus hauts principes de notre sport et en même temps d’approfondir les efforts entre tous pour pouvoir ne continuer qu’avec le développement du tournoi de la ligue nationale Pro 2020 », ajoute-t-il.

Emelec a également envoyé une déclaration au président de la FEF, Francisco Egas: “Emelec a décidé, à notre grand regret, contraint par les circonstances de force majeure dans lesquelles il est plongé, que durant l’année en cours 2020, sa première équipe ne participera pas à la Coupe Equateur”, indique le communiqué du club présidé par Nassib Neme.

La crise sanitaire actuelle et la crise économique imminente qui impliquera toutes les parties concernées “nous obligent à concentrer nos efforts sur le championnat national de Liga Pro, la Copa Sudamericana et très exceptionnellement le tournoi de réserve”, ajoute-t-il.

Emelec dit que tout type de participation ne peut être étudié que de manière zonale ou régionale pour préserver la santé des joueurs, des collaborateurs et des followers.

“Les grands obstacles qui se présentent aujourd’hui pour notre institution et l’ensemble du football, nous obligent à repenser les objectifs, restructurer l’équipe administrative, les compétences et les disciplines, et prioriser les chantiers pour s’adapter à une réalité où et concentrer nos efforts”, dit-il. .

Le “scénario d’aujourd’hui nous oblige à prendre des décisions rapides et à faire de nombreux sacrifices qui, sauf après la fin de la pandémie, limiteront la participation d’Emelec à différentes compétitions et disciplines pour protéger la santé de tous nos athlètes, collaborateurs et la partie financière de l’institution”, souligne-t-il. .

Le championnat équatorien de la Pro League et toutes les compétitions de football junior et professionnel ont été suspendus en mars dernier par l’état d’urgence appliqué en Equateur par le gouvernement dirigé par Lenín Moreno.