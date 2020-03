“Barcelone et le Real Madrid? Les gros gars le regardent, mais rien de grave “

Joyau duInter et protagoniste incontesté de la saison jumelé avec Lukaku, Lautaro Martinez continue d’être parlé. Prévisible, si vous pensez au potentiel, à la force et – enfin et surtout – à sa croissance professionnelle.

L’attaquant argentin aime Milan et son équipe – tout comme Lukaku -, et le club Nerazzurri ne semble avoir aucun doute sur lui. Mais les projecteurs internationaux continuent d’être allumés: en fait, les grands noms seraient sur lui Barcelone et Real Madrid, pour un derby tout espagnol.

Les mots de l’agent

Sur les microphones de Radio Del Plata, cependant, son agent, Beto Yaque, rassure les fans de Nerazzurri: «Être l’un des plus convoités du marché est un rêve, mais rien de particulier ne se passe pour lui. La seule chose qu’il veut, c’est jouer et marquer».

Sur l’intérêt international, il dit: “On dit que Barcelone et le Real Madrid le veulent, mais cela n’a aucun effet sur luid’autres ne dormaient pas la nuit. Il ne m’appelle jamais pour me demander si les rumeurs sont vraies ou fausses, il se concentre sur le présent et son travail. Nous avons parlé à beaucoup de gens, mais rien de plus. “

Et il conclut: «Pour le moment, ceux qui m’appellent ne sont pas des dirigeants de club, il n’y a rien de formel ou de sérieux. Sa croissance a fait que les grands noms du monde le surveillent de près. Nous espérons que votre travail sera récompensé comme il le mérite».