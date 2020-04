Barcelone et Manchester City prévoient un échange parallèle pour le prochain marché des transferts | Ligue d’Espagne | Football























































































































En Espagne, ils assurent que les deux équipes sont intéressées par l’échange entre Nelson Semedo et Joao Cancelo.

11 avril 2020 18 h 42

Après les informations données par le journal britannique “ The Telegraph ”, dans lesquelles ils assurent que Jorge Mendez, représentant de Nelson Semedo et Joao Canelo, aurait offert à Barcelone et Manchester City le tour entre joueurs portugais. En Espagne, on savait que le club catalan voit la négociation de bon œil, car en ce moment, les entreprises qui impliquent un transfert économique minimal sont bénéfiques pour les deux parties dans la situation actuelle.

Selon les journaux espagnols, Barcelone serait à l’aise avec l’échange entre les joueurs, car malgré le fait que Semedo ait commencé pour l’équipe de Quique Setién, la performance du joueur n’a pas été comme prévu. et c’est pourquoi l’arrivée de Cancelo est bien considérée par les directives et l’entraîneur de l’équipe catalane.

Dans la négociation, Manchester City devrait payer un supplément car Semedo a une valeur beaucoup plus élevée sur le marché, le profil de l’actuel joueur de Barcelone aime à City, car il correspond davantage à ce que le Premier ministre exige. L’échange possible aiderait Barcelone à atténuer un peu la crise économique qu’elle traverse.

