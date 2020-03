Barcelone et Marc-André Ter Stegen avancent dans les discussions sur le contrat – rapport

Les discussions de Barcelone et du gardien de but Marc-André ter Stegen ont avancé concernant un nouveau contrat. Selon un rapport du Sport, Barcelone est satisfait des performances et de la croissance du gardien allemand suffisamment pour lui donner un contrat.

Côté note, le fait que sa performance doive même être mentionnée est assez amusant pour moi.

Le rapport indique que Barcelone a proposé à Ter Stegen une prolongation de contrat jusqu’en 2024. Un rapport italien indique que Barcelone a proposé aux Allemands un contrat d’une valeur de 6,3 millions d’euros plus des bonus par an. Il faudra probablement un peu de temps avant que quoi que ce soit de substantiel ait lieu entre Ter Stegen et Barcelone. Cependant, pour Barcelone, il est bon de savoir qu’ils entament ces discussions avant que le moindre soupçon d’insatisfaction ne vienne du camp des gardiens.