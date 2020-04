Barcelone et Neymar auraient accepté de le signer de nouveau | Ligue d’Espagne

En Espagne, ils considèrent le retour de Neymar à Barcelone comme un fait, malgré l’échec du club catalan lors de sa première tentative de négociation avec le Paris Saint Germain. Cependant, ce samedi, le «Mundo Deportivo» garantit que le Barça essaiera de le signer à nouveau, car il le considère stratégique.

De plus, qu’il a sa parole engagée à Neymar, car il a promis de le signer oui ou oui, le tout pour que le Brésilien renonce à l’idée d’aller au Real Madrid, car il y a un an, il était désespéré en France et voulait aller dans l’un des grands de Europe, quelle que soit la rivalité avec le Barça.

“Soit vous venez cette année, soit l’année qui vient”, précise la publication, telle était la promesse des dirigeants du Barça à la star du PSG. Tout cela, car Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaifi, respectivement présidents du Real Madrid et du Paris Saint Germain, parlaient déjà de la possibilité de négocier l’attaquant.

Dans le prochain marché, alors, Barcelone devra être utilisée à fond pour obtenir la signature de Neymar. Avant, il devra faire une proposition qui fait appel au PSG, qui l’année précédente a dit non à une offre de 130 millions d’euros, plus les séances de Rakitic, Todibo et Dembélé.